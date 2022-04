Verdachte (18) van dodelijke steekpartij bij Den Hey-Acker in Breda twee weken langer vast

EETRECENSIE Welkom bij Thai Sawasdee, goed eten voor een mooie prijs

We voelen ons al snel welkom in Thais restaurant Sawasdee in de Bredase wijk het Ginneken. De meeste reviews op Google gaven het al aan: lekker eten, fijne bediening, goede prijs-kwaliteitverhouding.

15 april