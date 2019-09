‘Verdachte dronk pilsje en rookte peuk, terwijl hij slachtoffer in fik zette’

De moord op Ger van Zundert (49), maandag 8 april in een Bredase wijk, was meedogenloos. Het slachtoffer zou in zijn garagebox zijn vastgebonden door twee onbekenden en daarna door Janie H. overgoten zijn met benzine en in brand gestoken. Daarbij zou H. een pilsje hebben staan te drinken. Van Zundert overleed een dag later.



Voor dat biertje lijkt bewijs te zijn. Van Zundert kon vlak voor zijn dood tegen de politie vertellen dat de verdachte nog een pilsje had staan drinken en dat hij een sigaret rookte. De recherche heeft in de schuur een bierblikje gevonden en een uitgetrapte peuk met op allebei het dna van Janie H.



Behalve deze technische sporen is er ook bewijs gevonden dat het busje van Van Zundert na de moord naar Rotterdam is gereden. Ook is inmiddels gebleken dat H. naar Rotterdam is geweest. Pas erna meldde hij zich bij de politie, toen Van Zundert was overleden. Hij was in de auto van Van Zundert naar de politie gereden.



Simpelaar heeft ook goede hoop dat justitie de twee andere verdachten kan oppakken. ,,Er wordt nog onderzoek gedaan'', zei de officier. ,,Dat onderzoek is weer een stap verder, maar ik kan er nog niet zo veel over zeggen. Het biedt perspectief. Het is zeker geen dood spoor.”