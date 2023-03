Verdedigers hebben plots het hoogste woord bij NAC

NAC niet bezig met periodeti­tel, Hyballa ziet aanvallers terugkeren voor topduel

Nee, zegt Peter Hyballa resoluut. Hij gaat er niet vanuit dat NAC, op voorwaarde van puntenverlies van Almere City tegen Jong FC Utrecht vrijdag, stunt met een periodetitel. ,,Ik verwacht geen verrassing bij de wedstrijd van Almere. Wij zijn niet met de derde periode bezig. Totaal niet. In het team hebben we er ook niet over gesproken.”