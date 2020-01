Vergadering SP Breda loopt volledig uit de hand: aangifte wegens mishandeling en doodsbedreiging

Nog eens 102 nieuwe woningen in Zundertse nieuwbouw­wijk De Tuinderij

17:00 ZUNDERT - Terwijl de bouw van fase 1 van De Tuinderij in Zundert in volle gang is, heeft het Zundertse college het licht op groen gezet voor fase 2. Dat plan bestaat uit de komst van nog eens 102 nieuwe woningen in de kern Zundert.