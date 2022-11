Verhuizing Berkenhofcollege weer uitgesteld: kerst onhaalbaar, nu wordt het mei

Het is de zoveelste episode in het verhaal van het Berkenhofcollege en de zoektocht naar een nieuw pand. Jarenlang huisde de school voor speciaal onderwijs in een verouderd noodgebouw aan de Galderseweg. Dat was in 1980 gebouwd en had een uiterste houdbaarheidsdatum van 1990. In 2018 zat het Berkenhofcollege er echter nog steeds.