Verjaardag Van Gogh gevierd met Starry Night in Stedelijk Museum Breda

Van 16.00 tot 21.00 uur staat het Bredase museum in het teken van Starry Night. Iedereen die er zin in heeft kan cultuur komen snuiven. Er is van alles. Beeldende kunst, maar ook muziek, theater, dans, film en literatuur. In het museum is nog altijd de expositie te zien ‘Vanwege Vincent- De geboortestreek van Van Gogh als inspiratie’. Met zo'n 85 werken die kunstenaars maakten tijdens een artist-in residenceverblijf in Zundert. Enkele van die kunstenaars zijn aanwezig woensdag.