Vermiste jongen (15) gevonden

Bezoek het atelier van kunstenaar Marcel van Tienen op Tholen

Kunst ontdekken in vakantietijd. Voor lezers van BN DeStem openen kunstenaars hun deuren. Ze werken vaak gewoon om de hoek of, zoals in dit geval, in het oude stadshart van het Zeeuwse Tholen. Vandaag: Marcel van Tienen.

1 september