Verzamelaars slaan hun slag op vrijmarkt in Park Valkenberg: ‘Mijn vrouw is er helemaal klaar mee’

Terwijl hoempapaband Ongelofeloos op het Kasteelplein een vrolijk deuntje speelt, loopt in het park daarnaast een oranje sliert mensen langs de kleedjes. Ook de 9-jarige Django Wessels biedt zijn waar aan op deze vrijmarkt, in de vorm van een hoop Pokémonkaarten. Zijn pronkstuk is een glitterende Charizard V met een HP-waarde van wel 220. ,,Dit is een hele bijzondere kaart, want die kom je niet zomaar in een pakje tegen”, verklaart hij.