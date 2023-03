Vet over ultradefensief NAC: ‘Slim om compact te spelen, maar ik denk dat we er iets in doorgeslagen zijn’

NAC-doel­man over kantelpunt: ‘Er lag genoeg ruimte om de bal aan te nemen en diep te spelen’

Ondanks de 0-0-ruststand had Roy Kortsmit niet het gevoel dat NAC op weg was naar een punt op bezoek bij PEC Zwolle. ,,Nee, dat was te vroeg. We waren de mindere. Dat wisten we vooraf.”