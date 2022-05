Veteranen zoeken met prikstokken in het gortdroge Mastbos naar vermiste vrouw in Breda: ‘Het is zwaar terrein’

LPF krijgt voet aan de grond in Breda: ‘Pim had gezag, met hem was Nederland een beter land geworden’

Twintig jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord, de flamboyante politicus die de politiek op zijn kop zette. Bredanaar Iwan Dienjes (46) is één van de weinige nog actieve LPF‘ers. ,,Ik weet zeker dat wanneer Pim nog had geleefd, dit land er anders uit had gezien.‘’

