Vier gewonden bij ongeval in Chaam, onder wie drie jonge kinderen

Sasha (9) uit Kiev zit nu twee dagen op school in Breda en voelt zich er thuis: ‘Merkte meteen dat hij er zin in had’

BREDA - Ze hebben halsoverkop hun huizen in Kiev, Charkov of elders in Oekraïne verlaten. Veel kinderen wisselen hun vertrouwde schoolomgeving noodgedwongen in voor Nederlandse schoolbankjes. Op basisschool De Fontein in Breda probeert de 9-jarige vluchteling Sasha zijn draai te vinden. Rekenen kan hij als de beste.

25 maart