Vier jaar cel na feest in Ulvenhout: man stak kennis met mes in hart

In Breda spelen kinderen vandaag met modder: ‘Vies worden is heel normaal en gezond’

BREDA - ,,Wat zie jij er smerig uit!”, klinkt er boven het gelach van een twintigtal peuters uit. Niet heel aardig zou je denken, maar vandaag is het een compliment. Het is deze woensdag namelijk de tiende editie van de jaarlijkse nationale IVN ModderDag, en bij kinderopvang Bloem in Breda nemen ze dit zeer serieus.

29 juni