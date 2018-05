Vier maanden cel voor topvoetballer die vijfde landstitel bijna binnen heeft

De Nederlandse profvoetballer Virgil Misidjan (24) staat op het punt om in Bulgarije voor de vijfde keer op rij landskampioen te worden, maar moet van de rechter vier maanden de cel in. De rechtbank in Breda vindt dat hij vier maanden moet zitten, voor het toebrengen van zwaar lichamelijke letsel aan de 68-jarige Ron van Akelijen uit Roosendaal.

Misidjan, oud-speler van Willem II en nu actief voor het Bulgaarse PFK Ludogorets, kreeg het in januari aan de stok met Van Akelijen. Misidjan had zijn auto geparkeerd in Roosendaal en blokkeerde daarmee de toegang tot het terrein van het echtpaar Van Akelijen. Dat leidde tot een ruzie waarbij de man een trap kreeg van de voetballer. Van Akelijen liep een gecompliceerde enkelbreuk op en een verbrijzelde elleboog, die tot op heden grote gevolgen hebben.

Boosaardige opzet

Volledig scherm De enkel van het slachtoffer Ron van Akelijen. De man moest met spoed geopereerd worden aan een dubbele breuk. © Familie Van Akelijen Volgens de rechter was er wellicht geen sprake van 'boosaardige opzet' van Misidjan om de zware kwetsuren toe te brengen, maar had hij zich moeten realiseren dat de trap grote gevolgen zou kunnen hebben. Bovendien was er volgens hem absoluut geen sprake van noodweer. Ook nam hij het de verdachte kwalijk dat hij direct na het voorval was weggereden. Hij legde Misidjan daarom een celstraf op van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Geen toestemming

Zowel verdachte als slachtoffer waren niet aanwezig bij de rechtszaak. Misidjan had volgens zijn advocaat Noortje Lut van PFK Ludogorets geen toestemming gekregen naar Nederland te komen omdat de club nog meedoet om het kampioenschap van Bulgarije. Zou hij dat wel doen, dan zou hij 10.000 euro boete per dag krijgen. Zijn club, PFK Ludogorets, staat op het punt om voor de zevende keer op rij landskampioen te worden. De club staat dertien punten voor op de huidige nummer 2. Het zou het vijfde achtereenvolgende landskampioenschap zijn voor de ex-Willem II-speler, die er zelf sinds 2013 speelt.

Bloedvergiftiging

Van Akelijen was fysiek niet in staat naar de rechtbank te komen. Hij is nog steeds aan het revalideren en er zijn inmiddels - door ontstekingen aan de wonden - zware complicaties opgetreden, waaronder hartfalen en bloedvergiftiging. Zijn zoon en zijn vrouw legden een emotionele verklaring af bij de rechtbank. "Van mijn vader is geen mens meer over, alleen maar pure ellende," zei zoon Steven van Akelijen.

Woordenwisseling

De ruzie tussen Misidjan en Van Akelijen onstond op vrijdagavond 5 januari toen de voetballer zijn auto parkeerde voor uitgang bij de zaak en woning van de familie Van Akelijen. Hoewel de auto van Misidjan op enig moment toch weg werd gezet, ontstond er een woordenwisseling. Wat er daarna precies gebeurde, werd dinsdag niet duidelijk. Feit is dat er door beiden in eerst instantie (licht) geduwd en getrokken werd en dat Misidjan vervolgens de fatale trap uitdeelde. Van Akelijen zou onder meer opmerkingen hebben gemaakt dat de Audi van Misidjan waarschijnlijk wel gestolen zou zijn. En Misidjan zou op een gegeven moment zijn bril hebben afgegeven aan een vriend om vervolgens de trap uit te delen. In dat laatste zag de rechter een vorm van voorbedachte rade.

Afstand scheppen

Volgens Noortje Lut, de advocaat van Misidjan, had de voetballer de trap alleen gegeven om afstand te scheppen tussen hem en Van Akelijen. Van opzettelijke mishandeling was volgens van haar dan ook geen sprake. Als Misidjan een straf zou moeten krijgen, zou dat volgens haar hooguit een flinke boete moeten zijn en/of een voorwaardelijke celstraf. Als haar cliënt immers de cel in moet, zou dat waarschijnlijk tot het eind van zijn voetbalcarrière leiden. Ze zijn na afloop dan ook dat ze in hoger beroep zal gaan tegen de uitspraak.

Getraind