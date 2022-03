Vijf aanhoudingen voor dubbele ramkraak in centrum Breda: ‘Dieven pakten nutteloze showmodellen’

Het vijftal is in Duiven (Gelderland) dinsdagochtend aangehouden voor de ramkraak die eerder die nacht in Breda plaatsvond. De verdachten, allen afkomstig uit Roemenië, zijn tussen de 22 en 37 jaar oud. Ze zitten vast in het politiecellencomplex en worden door politiemensen verhoord. Of de politie hun gestolen buit ook gevonden heeft, kan een woordvoerder niet bevestigen: ,,Dat is daderinformatie waar we op dit moment nog geen uitspraken over doen.”