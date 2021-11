Vijf arrestaties na schietpartij in Breda waarbij man overleed

50 jaar Jurist, onderwij­zer en oncoloog, maar de Holle Vaten klinken nog steeds studenti­koos met alternatie­ve lol

BREDA - ‘Jongens waren we, maar aardige jongens’, luidt de bekende openingszin van Nescio’s novelle Titaantjes. Het had zomaar op de club jongens kunnen slaan die in 1971 de inmiddels legendarisch geworden Bredase carnavalsband Holle Vaten oprichtte.

13 november