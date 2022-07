Vijf tieners beroven jongen (17) van fiets in Breda

Update Kritiek op aanpak zwembadrel Wolfslaar: ‘Is zo’n massale ontruiming gebruike­lijk bij een familie­zwem­bad?’

BREDA - De ‘onruststokers’ die er de oorzaak van zijn dat zwembad Wolfslaar in Breda dinsdag door de politie is ontruimd, moeten keihard worden aangepakt, bijvoorbeeld met een gebiedsverbod. Dat vinden de lokale raadsfracties van VVD, CDA en SP. Bij D66 rijst vooral de vraag of de ontruiming niet té massaal is aangepakt.

20 juli