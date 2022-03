Vispassages in Aa of Weerijs en Mark werken goed, maar extreem vroege droogte is zorgelijk

Hebben we in februari een serie stormen met slagregens over ons heen gehad, het landschap is nu volledig aan het verstoffen en de waterstanden dalen rap. Stond de Aa of Weerijs hier in het Zaartpark eerst nog vol tot hoog aan de oever, nu is het staal van de stuw in de vispassage te zien en liggen de keien van de vistreden al bloot.