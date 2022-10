Vluchtende Bredase wegpiraat (27) opgepakt na gevaarlijke achtervolging door Breda

BREDA - Een 27-jarige man uit Breda is in de nacht van maandag op dinsdag na een achtervolging door de politie aangehouden. Hij reed veel te hard en zorgde voor veel gevaar op de weg. De roekeloze hardrijder had bovendien geen geldig rijbewijs.

Agenten van de verkeerspolitie hielden rond 01.05 uur op de Nieuwe Kadijk in Breda een snelheidscontrole. De 27-jarige bestuurder kwam met 136 kilometer per uur voorbijgescheurd, terwijl op die weg een maximale snelheid van 70 kilometer per uur toegestaan is.

De agenten zetten daarop direct de achtervolging in en gaven de automobilist een stopteken. De auto bleef plankgas doorrijden en ging de A27 op. Op die weg wordt er onderhoud gepleegd, waardoor er maximaal 90 kilometer per uur mag worden gereden. Bovendien is er een rijstrook afgesloten.

In de berm

De man trok zich daar niets van aan en bleef het stopteken negeren. Bij de afslag Bavel kwam hij met zijn auto tot stilstand in de berm, omdat hij de macht over het stuur verloor. De man rende weg en stak de snelweg over.

Een van de agenten wist hem te stoppen en hield de man aan. De Bredanaar is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag en het verlaten van de plaats van het ongeval. De man had geen geldig rijbewijs op zak en had harddrugs bij zich. Hij testte negatief op gebruik van alcohol en drugs.

