Voor 45 miljoen euro aan cocaïne tussen ananassen in Breda: hoge straffen

Met 'Hoe was je dag?' wil deze Bredase fysiothera­peu­te mensen inspireren om te gaan schrijven

10:46 Hoe was je dag? , een dagboek met handleiding van Bredase fysiotherapeute Anne Verhagen (34), ligt sinds kort in de winkel. Hierin staan voorbeelden uit haar eigen dagboek, zoals wat ze opschreef in de wachtkamer van de longarts toen ze moest omgaan met corona én haar ontslag.