Voor de inwoners van Zundert staat voortaan een deelauto klaar

ZUNDERT - Het is een compacte Volkswagen Up, hij is knalrood, staat op een centrale plek in Zundert geparkeerd en is voor iedereen te gebruiken. Zundert heeft sinds deze week zijn allereerste deelauto.

Zundert wil al langer inwoners de kans geven om een auto te delen. Sterker, het is een wens die als speerpunt is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Nu is het dan zover. Op het Oranjeplein in Zundert staat voortaan een deelauto geparkeerd.

Greenwheels

Het is een auto van Greenwheels, die inmiddels in 135 gemeenten al deelauto's heeft gestald. Wie gebruik wil maken van zo'n wagen, kan zich via de website of app van Greenwheels aanmelden. Als de auto nodig is kan die worden gereserveerd en met de app of een OV-chipkaart worden geopend.

,,Mensen die geen auto kunnen aanschaffen of er weinig gebruik van maken, hebben zo toch een wagen tot hun beschikking", noemt wethouder Ralph Bogers als voordeel. Fijn voor hen. Bovendien: ,,Draagt het delen van een auto bij aan het terugdringen van het autobezit.” Dat is goed voor het milieu. Komt bij dat als er minder auto's in Zundert zijn er meer parkeerruimte vrij komt die de gemeente op een andere manier kan gaan inrichten, aldus Bogers.

Stimulans deelcultuur

Greenwheels-directeur Andrew Berkhout is net als Bogers blij met het nieuwe aanbod in Zundert. Het bedrijf introduceerde 27 jaar geleden de deelauto. Inmiddels rijden er zo'n 2400 Greenwheels-wagens in Nederland rond. ,,We helpen gemeenten om hun kernen leefbaarder te maken. Dat maken we waar door de deelauto’s te plaatsen in nieuwe gebieden en Nederlanders zo te stimuleren mee te doen aan de deelcultuur.”