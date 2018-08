Voormalig Oranje-aanvoerder Daan Schrijvers (76) overleden

Schrijvers debuteerde in 1959 als speler van NAC, nadat hij als tienjarige al uitkwam voor de jeugdelftallen van de club. Tot en met het seizoen 1962-1963 speelde hij voor de Bredase club. Van 1965 tot 1970 kwam de Bredanaar uit voor PSV. Daarna keerde hij nog vijf jaar terug bij NAC.



Tijdens zijn eerste periode bij de Bredase club debuteerde Schrijvers ook in het Nederlands elftal, in 1962. Twee jaar later werd hij gepromoveerd tot aanvoerder. In de 22 duels die hij voor Oranje speelde, zou hij 1 doelpunt maken.