Vriendin overleden Jimmy (27) niet langer verdacht van ‘bestelbusongeluk’ in Rijsbergen

In de laadruimte

Omdat de vrouw naast de man in de bestelbus zat, werd zij door de politie in eerste instantie als verdachte gezien. Uit onderzoek van de politie blijkt dat zij er niet voor gezorgd kan hebben dat de man uit het voertuig op het wegdek kwam. De vrouw zat waarschijnlijk voorin en de man zat achterin, in de laadruimte van het busje.

Hij moet uit het voertuig zijn gevallen of het zelf hebben verlaten. Daarom is de vrouw op dinsdag in vrijheid gesteld en is ze geen verdachte meer in deze zaak.