Vrouw krijgt deur van woning niet open en slaat uit paniek raam stuk in Breda, glasscherven vallen op terras

indebuurt.nl Terug in de tijd! 7 x een kijkje op de kinderboer­de­rij in Breda

De kinderboerderij: wie is er niet geweest? Precies. Je hebt hier vast weleens een geit, koe of konijn geaaid en stiekem vond je dat geweldig. Is die tijd allang voorbij en wil je weer even terug naar vroeger? Bekijk dan deze zeven foto’s!