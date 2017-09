Vrouw slachtoffer overval: We dachten allemaal dat papa dood was

De vrouw vertelde haar verhaal vanavond bij Opsporing Verzocht . Uit de getuigenis blijkt dat het paar doodsangsten heeft uitgestaan. De twee daders drongen de woonboerderij aan de Dorpsstraat rond kwart over twaalf binnen. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni. Ze gilden hard om geld. ,,Waar is het geld?" Een van de met bivakmutsen gemaskerde mannen, volgens de echtgenote niet de leider, sloeg meteen met een honkbalknuppel op haar man in. Ze zag de agressieve aanval zelf niet. ,,Ik lag op mijn buik, getierapt.'' De daders trokken de 23-jarige zoon uit zijn slaapkamer en bonden hem ook vast. Uiteindelijk gingen ze ervandoor met wat geld, bankpasjes en pincodes en de witte Volkswagen Up met zwarte bedrijfsnaam van de familie. Buiten werden twee andere kinderen en een neef van het echtpaar die net thuiskwamen, ook nog flink mishandeld.

Overval

De overval was volgens de echtgenote traumatisch, ook voor haar kinderen: ,,Papa lag met zijn hersenen ingeslagen in een hele plas bloed. We dachten allemaal, papa is dood.'' Het slachtoffer heeft mogelijk blijvend hersenletsel aan de mishandeling overgehouden.



Behalve onnodig gewelddadig waren de daders volgens de politie 'onvoorstelbaar brutaal'. Meteen na de overval, tegen 00.45 uur pinden ze enkele honderden meters verderop op het dorpsplein in Ulvenhout al geld.



Tien minuten later deden ze dat opnieuw bij een niet in het zicht gelegen pinautomaat aan de Wouwedries in Chaam, reden voor de politie om te veronderstellen dat ze uit de buurt komen.