Vuelta-koorts stijgt in Breda: ‘Grootste topsportevenement in onze stad ooit’

met video Jonge woningover­val­lers Rijsbergen in de zomer voor de rechter

BREDA – Drie van de vier jongelingen die na een woningoverval in Rijsbergen bij Antwerpen zijn beschoten door de politie, zullen in juli worden berecht. Dat is de bedoeling van de rechtbank in Breda, zo bleek dinsdag.

11 mei