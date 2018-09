VVD-wethouder wil benoeming van 'eikel' Thierry Aartsen in Kamer blokkeren

'Ik kan mij niet voorstellen dat wij gezamenlijk zo’n eikel erbij willen hebben', schrijft Berkhout. Diverse mensen vielen over tweets die het Bredase gemeenteraadslid in het verleden heeft verstuurd. Berkhout roept VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal en fractievoorzitter Klaas Dijkhoff op af te zien van de toetreding van Aartsen tot de Haagse fractie.



Aartsen is nu nog fractievoorzitter in de gemeenteraad van Breda. Afgelopen vrijdag maakte hij bekend die rol in te wisselen voor het Haagse pluche. Daar zal hij de plek innemen van Jeanine Hennis.