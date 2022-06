VVV keert terug in stadscentrum als Brandstore Breda: ‘Mensen willen een enthousiast verhaal horen’

Dat er behoefte is aan een nieuwe VVV is vooral in de boekhandels in het centrum te horen. ,,Je moest eens weten hoeveel mensen hier naar binnen lopen om te vragen waar de leuke locaties in Breda zijn", zegt Guus Welten van de Vrije Boekhandel. ,,Dat gebeurt dagelijks. Mensen komen niet alleen voor een plattegrond. Ze willen een enthousiast verhaal horen over interessante locaties die ze kunnen bezoeken. Aangezien er geen VVV is, doen wij dat. Goed dat er nu een informatiepunt komt.”