Waarom speelt Sydney niet langer in Breda?

Het was het afgelopen weekeinde weer slikken voor de aanhang van NAC. Hun ‘verdofte parel’ ging ten onder in Den Bosch. In het stadion waar de club in 1993 nog zo uitbundig de promotie naar de eredivisie had gevierd. Met spelers als John Karelse, Ton Lokhoff, Peter Remie, Geert Brusselers, John Lammers, Hans van den Dungen, Jack Kouman en Pierre van Hooijdonk. Stuk voor stuk goede voetbalnamen. Stuk voor stuk echte NAC-namen.

Van Hooijdonk had met twee treffers een groot aandeel in de feestvreugde. Dat zijn zoon Sydney van Hooijdonk zo’n dertig jaar later ook weet wat scoren is, bewees hij dit weekeinde maar weer eens. Niet voor NAC echter. Met zijn vaders nummer 17 op de rug kopte hij voor Heerenveen keurig de 1-0 binnen. De Friezen verloren uiteindelijk de partij, maar trainer en publiek hadden genoten van wat het elftal die avond had laten zien.

Voor de NAC-fans moeten het pijnlijke beelden zijn geweest. Want waarom speelt die Sydney niet langer in Breda? Waarom speelt Heerenveen wel met het NOAD-gif in het lijf? ‘Hun’ Sydney boog twee jaar geleden tegen nota bene Den Bosch nog een 0-1-achterstand om in een 2-1-zege. Op handen gedragen door het publiek, maar verwaarloosd door de clubleiding, voelde hij zich in de zomer van 2021 gedwongen naar een andere club (lees trainer) te vertrekken.

Velen vragen zich af, wat het toch is met NAC dat het al jaren niet wil lukken om een herkenbaar elftal op de been te brengen, dat op zijn minst met een ‘do or die’-instelling het veld op komt? Of wat het toch is dat de eigen jongens op een ander wel tot bloei komen?

Ligt het aan de leiding, die al vele seizoen lang geen enkele binding heeft met club of stad? Ligt het aan de hondstrouwe aanhang die niks moet weten van vreemde investeerders? Of ligt het eraan dat die twee voortdurend met elkaar in de clinch liggen?

Ik zou zeggen, begin eens met het aanstellen van een paar echte NAC-mannen die de trainer duidelijk maken dat die alleen naar hen hoeft te luisteren. Aan welke namen je dan moet denken? Drie keer raden. Mannen die destijds in Den Bosch al wisten waar NAC voor staat.