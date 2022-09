Waarschuwingsborden zijn op: te veel water in Breda besmet met blauwalg

Vanwege het aanhoudende warme weer zijn veel waterplekken in Breda besmet met blauwalg. ,,Niet alleen in het centrum, maar in alle delen van de wijken en dorpen", zo laat de gemeente Breda weten.

Blauwgroene laag

,,Op verschillende plekken staan al wekenlang waarschuwingsborden. Door de warmte komen er meer waterplekken waar de blauwgroene laag op drijft. Het is niet haalbaar bij al die plekken borden te plaatsen. Houd er rekening mee dat blauwalgen in veel water voorkomt", zo meldt de gemeente op haar Facebookpagina.

Quote Iedereen die verkoeling zoekt in het water en graag in die singels gaat suppen of kanoën, wordt aangeraden om dit water te vermijden Gemeente Breda

De gemeente waarschuwt om contact met het water te vermijden en suppen en kanoën uit te stellen. ,,Voorkom dat je huid in contact komt met de bacterie. Blauwalgen kunnen vervelende klachten veroorzaken, zoals jeuk op je huid of in je ogen. Laat ook je hond niet in het water zwemmen", zo schrijft de gemeente.

Tramsingel

Er zit blauwalg in het water van de Haven, bij de Hoge Brug richting de Mark. Deze week maakte Waterschap Brabantse Delta bekend dat de blauwalg zich verspreid heeft in de singels: vanaf Nieuwe Haagdijk richting de Tramsingel en Willem Alexanderbrug. ,,Iedereen die verkoeling zoekt in het water en graag in die singels gaat suppen of kanoën, wordt aangeraden om dit water te vermijden.”

Kuil nog veilig

Verder zijn de algen op verschillende plekken in het water van de Haagse Beemden te vinden: naast de volkstuinen Overkroeten, bij Aardrijk, Donkpad en Nieuwe Kievitsloop in Gageldonk, delen van de Moerenloop en een plek in de Kesterenloop bij Mastenbroek in Kesteren. Op de waterkaart.net is te zien dat de Kuil in Prinsenbeek nog steeds vrij is van blauwalg. Dat is van belang voor het evenement Swim to Fight Cancer op 11 september.