Wat weet u van fakende vrouwen en het mayomoyenne van de Rus?

Update 130 huishou­dens in Rijsbergen tijdelijk zonder stroom door vervangen onderdeel transforma­tor­huis­je

RIJSBERGEN - 130 adressen in Rijsbergen zaten donderdagmiddag zonder stroom omdat een onderdeel in een transformatorhuisje werd vervangen. Volgens netbeheerder Enexis was het onderdeel kapot. Voor de veiligheid werd tijdelijk de stroom van het huisje af gehaald.

29 september