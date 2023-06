Waterballet in Breda-Noord na mega-lek: ‘Voor ons komt dit ook heel onverwacht’

Annemieke geeft al 40 jaar Aerobic-Gym en Rug-Trai­ning

Al sinds 1983 geeft Annemieke Akkermans trainingen in Bavel, Breda, Zundert en Etten-Leur. Het 40-jarig jubileum van haar Aerobic-Gym en Rug-Training werd afgelopen maand goed gevierd. Annemieke kijkt terug op 40 fantastische jaren, waarbij zij honderden leden heeft geholpen om hun conditie op peil te houden en rugklachten te verbeteren. Haar motto voor dit 40-jarig jubileum is dat ze al ’40 jaar trainer van de leukste groepen van Nederland’ is!