Weekend! 5 x fijne plekken voor een vrijmibo in Breda

Tijd dringt voor Brabantse wietproef: ‘We stevenen af op een mislukking’

TILBURG/BREDA - Er is al eindeloos over gebakkeleid: de wietproef. Het kabinet beloofde dat de coffeeshops in Tilburg en Breda in de laatste maanden van 2023 legaal geteelde wiet kunnen verkopen, maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken.