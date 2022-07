Wéér valt vakantie van Bredase vriendinnen in duigen: ‘Iemand nog een privéjet?’

Meetstati­on Baar­le-Nas­sau moet de slechte luchtkwali­teit verder in kaart bren­gen

BAARLE-NASSAU - De provincie Noord-Brabant heeft maandag een mobiel luchtmeetstation in gebruik genomen in Baarle-Nassau. ,,Er is vandaag een smogalarm, dus een goede timing. Meten is uiteindelijk weten”, zegt de Baarlese wethouder Janneke van de Laak bij de opening van het station.

19 juli