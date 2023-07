West-Brabantse amateurclubs stoppen met eerste teams, in Bergen op Zoom is er een nieuwe naam bij

met video Marijnis­sen terug op vertrouwde grond: ‘Vijf jaar geleden speelde ik hier in de eerste klasse, nu draag ik een NAC-shirt’

Thomas Marijnissen (24) keerde woensdag met NAC terug op bekend terrein. Bij amateurclub Rood-Wit in Sint Willebrord hervond hij in 2018 het plezier in het spelletje nadat hij een jaar eerder was gestopt. ,,Vijf jaar geleden stond ik nog hier, vorig seizoen speelde ik voor achttienduizend man. Natuurlijk ben ik trots.”