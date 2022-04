Westeinde in Breda krijgt fitnesstoestellen: ‘Hier zaten we op te wachten’

BREDA - De buurt heeft er om gevraagd, dus krijgt het Westeinde in Breda fitnesstoestellen voor in de buitenlucht. ‘Die energie moeten we vasthouden.

,,Ja, hier zaten we op te wachten. En we gaan ze ook gebruiken, reken maar.” De miezer waait guur door het Westeinde, maar Quentino is tevreden. Op zijn verzoek, maar ook óp dat van andere jongeren uit de buurt, staan er nu acht fitnessapparaten op het terrein van buurthuis Scheldestraat.

Verhuizen

Quote Het is in deze buurt soms moeilijk om de mensen ergens bij te betrekken. Arjen van Drunen, wethouder Gezondheid Breda Ze blijven daar in ieder geval twee maanden staan. Daarna wordt gekeken hoeveel er gebruik van wordt gemaakt. Als er vraag naar is, dan blijven ze staan. Zo niet, dan verhuizen ze naar een andere plek in Breda, zegt wethouder Arjen van Drunen (Gezondheid, PvdA).

Nog maar net een week wethouder, was hij eind vorig jaar aanwezig was bij de presentatie van de Hein van Poppel-muurschildering in de Roerstraat. Het viel Van Drunen op dat de buurt bijzonder enthousiast reageerde op de ‘blind wall’ van de NAC-icoon: ,,Het is in deze buurt soms moeilijk om de mensen ergens bij te betrekken, maar de blind wall was een succes. Je zag opeens een hoop energie.”

Het was ook een mooi moment om de bewoners van het Westeinde te vragen of ze nog meer wensen hebben. Een daarvan was: fitnesstoestellen.

Energie

Dat was overigens niet het enige. Er werd bijvoorbeeld ook gevraagd om betere verlichting, een goede hondenuitlaatplaats en een speelplek voor de buurtkinderen. Maar aan fitnesstoestellen kon Van Drunen vrij snel komen. Dat vindt hij ook noodzakelijk: ,,De energie die los kwam bij de presentatie van de blind wall wil ik vasthouden. Want de samenhang in deze buurt is weliswaar groot, de band met de overheid is wat lastiger. Dan is het toch vaak: eerst zien, dan geloven.”

Wat goed uitkwam, was dat het bedrijf OpenSports op zoek was naar een locatie om zijn apparaten te plaatsen. Dat kon mooi op het terrein van het buurthuis aan de Scheldestraat.

Verder praten

Wat Van Drunen betreft blijft zijn aanpak niet beperkt tot het plaatsen van een aantal strek - en rekmachines. Hij gaat met buurtbewoners verder praten over onder meer verlichting, speelveldjes en andere zaken die de bewoners van het Westeinde aan het hart gaan.

Want ze zijn blij met de fitnesstoestellen, er staat nog meer op hun verlanglijst, zegt een van de moeders uit de buurt: ,,En d’r zou ook wel wat meer gas op mogen.”