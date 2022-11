Wie adopteert een cijfer van de Chaamse kerkklok? ‘De toren is van iedereen in het dorp’

Bredanaar Fouad El Fdil geniet van ‘zijn spelers’ op het WK voetbal: ‘Hier hebben we het allemaal voor gedaan’

DOHA - De opening van het WK voetbal in Qatar was voor hem ‘een historisch moment’. Jarenlang werkte Fouad El Fdil met spelers van het thuisland. ,,Alles stond in het teken van het WK.”

23 november