Wie wil er een milieustraat in zijn buurt?

Man rijdt te hard in Breda: politie treft kilo’s drugs aan in auto en Rolex in onderbroek

BREDA - De politie heeft donderdagmiddag kilo’s aan hasj en hennep gevonden in de auto van een bestuurder nadat hij te hard had gereden op de Moerlaken in Breda. Toen agenten hem wilde bekeuren roken zij een flinke henneplucht, waarna ze de middelen aantroffen.