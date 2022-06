Wie wil er nog vliegen deze zomer?

Nog veel fouten in 2021, maar Europees aanbeste­den gaat in Breda steeds beter

BREDA - Breda maakt minder fouten bij de inkoop van spullen en diensten voor de stad. Bij het Europees aanbesteden van opdrachten ging Breda jarenlang de fout in. Ook in 2021. Maar, ‘Het tij is gekeerd’.

16 juni