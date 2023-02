Woede over niet-Bredase taxiconcurrentie loopt hoog op: ‘Dit accepteren wij niet’

Bredase Protein Brewery produceert toverpoe­der voor duurzaam voedsel

BREDA - Staat de wereld voor een revolutie in de productie van plantaardige vleesvervangers? Dat zou zomaar kunnen, want het Bredase The Protein Brewery gaat dit jaar de wereldmarkt op met een plantaardig eiwitpoeder dat in allerlei voedingsmiddelen verwerkt kan worden.