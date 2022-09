Wok-restaurant het Paviljoen wordt kantoor

Het ronde gebouw, dat een jaar geleden is aangekocht door de Bredase projectontwikkelaar Brickfield, wordt een kantoor. Er waren verschillende plannen voor deze locatie, zoals woningbouw. Dat gaat niet door. Directeur Dominique de Wit: ,,Het streven is dat er na de jaarwisseling een accountantskantoor in komt. Op de eerste verdieping in de huidige bedrijfswoning komen twee kleine appartementen.”

Quote De monumenta­le bomen blijven staan en ook de rest van het groen blijft gehand­haafd Dominique de Wit, Projectontwikkelaar Brickfield

Groen

Het groen rond het pand blijft behouden. De Wit: ,,De monumentale bomen blijven staan en ook de rest van het groen blijft gehandhaafd. Het is een versteende plek. Daarom is het goed het groen te behouden.” De Wit heeft de buurtbewoners geïnformeerd over de plannen.

Ploeg

Het wok-restaurant opende de deuren in 2002. Het Paviljoen werkte volgens de All You Can Eat-formule. Het buffet met zelfbediening was destijds iets nieuws in Breda. Tot 1986 zat op deze locatie muziekcafé De Ploeg en daarna Chinees restaurant het Gouden Paleis.

Volledig scherm Het Paviljoen introduceerde het wokbuffet met zelfbediening in Breda. © Ingrid Bertens