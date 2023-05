Wraakgedachten over de daders van de kaaskraak

Vlonderpad Galderse Hei toe aan tweede leven, maar dat kost geld: ‘En we gaan geen kaartjes verkopen’

BREDA - Het houten vlonderpad over de Galderse Hei in het Mastbos in Breda is alweer bijna aan het einde van zijn Latijn. ,,Je zakt er nog niet doorheen, maar een grondige renovatie zit er wel aan te komen.”