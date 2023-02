Yum, yum, yum! Dit foodevenement keert na drie jaar terug in Breda

Minder snelheids­boe­tes op A58, nieuwe flitspalen Westerpark­laan Breda pakken veel snelheids­dui­vels

ROOSENDAAL/BREDA - De A58 bij Roosendaal blijft hoog scoren als het gaat om het aantal verkeersboetes. Wel zijn daar fors minder boetes dan in 2021. Ook de nieuwe flitspalen op de Westerparklaan in Breda noteren veel boetes: in driekwart jaar ruim 15.000 overtredingen.