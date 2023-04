Ze krijgen geen sprietje van het veld te zien, toch zijn tientallen NAC-fans naar het stadion gekomen voor een kwartiertje wedstrijd

Derde divisie Baronie krijgt in eigen huis vijf treffers om de oren: ‘Behoorlijk ziek van deze nederlaag’

Baronie is in eigen huis tegen een enorme zeperd aangelopen. Na een vroege voorsprong, stortte het elftal van coach Sedat Siner in de tweede helft volledig in elkaar tegen Blauw Geel‘38: 1-5. ,,De wedstrijd tegen Dongen kan zomaar de pot van het seizoen worden.”