Zelfs de verkeersregelaar weet geen raad met chaos in centrum Breda: ‘Ik hoop dat ze op tijd remmen’

A16 richting Breda weer open na ongeluk met vrachtwa­gen

BREDA - Op de A16 richting Breda is vrijdagmiddag rond 15.00 uur een ongeluk gebeurd tussen een vrachtwagen en twee personenauto's. Inmiddels is de weg weer vrij. Vanaf de Belgische grens stonden automobilisten ruim een uur in de file.

1 juli