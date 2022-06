Zes gemeenten werken aan website voor ondernemers in nood: ‘Er is hulp, alleen je moet het weten’

130e muurschil­de­ring Blind Walls Gallery in Breda landt op winkelhof ’t Sas

BREDA - Weer een mijlpaal voor Blind Walls Gallery in Breda: de 130e muurschildering heeft een plek gevonden in hartje stad, in winkelhof ’t Sas. Beeldend kunstenaar Klaas Lageweg is gevraagd het werk te maken, pal aan de voet van de Grote Kerk. De Groningse artiest schilderde begin juni in slechts vier dagen tijd een portret van de vroegere Bredase kunstschilder Jacob Weyerman.

11 juni