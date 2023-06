Zij zijn enthousiast over groots centrumplan: ‘Breda wordt weer een beetje mooier’

Hyballa onder­schrijft eredivisie ambitie NAC-lei­ding: ‘Ik houd van die druk en wil promoveren’

Tot de laatste week van juni gaan de luiken dicht op het trainingscomplex in Zundert. Na terugkomst van zijn vakantie is Peter Hyballa zeven dagen per week en 24 uur per dag gefixeerd op dat ene doel: promotie naar de eredivisie.