‘Zijn dat de Russen?’, Cadetten oefenen in Bredase binnenstad

BREDA - Militairen in vol ornaat in het centrum van Breda. Nee, dit is geen NAVO-oefening. De cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) oefenen in contact komen met mensen op straat.

De militairen in opleiding lopen vanuit de poort van de KMA in formatie over het Kasteelplein, over de Grote Markt en via de Ginnekenstraat naar het Valkeniersplein. ,,Hé daar zijn de echte soldaten", roept een marktkoopman. Een collega reageert: ,,Heb jij in dienst gezeten Wim?” Daar heeft Wim wel een antwoord op: ,,Nee ik was te slim.”

Een vrouw neemt uitgebreid de tijd om alle cadetten een voor een gedag te zeggen. Ze is niet onder de indruk van hoe ze eruit zien. ,,Ik werk hier om de hoek. Ik vind het wel wat hebben.”

Politie niet te vertrouwen

,,We doen hier een sociale patrouille”, legt Bart, een van de cadetten, uit. Achternamen mogen de militairen niet vermelden. De KMA-cadetten oefenen een keer per jaar met een in scene gezette situatie op straat tussen de gewone Bredanaars. Ze leren omgaan met situaties waarin veel tegelijk gebeurt.

Volledig scherm Samen moeten de cadetten de patrouille tot een goed einde brengen. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Bart: ,,Er is hier zogenaamd een conflict geweest en het is onveilig en instabiel. We moeten inzicht krijgen in de veiligheid.” Wat die onveilige situatie precies is, weten ze niet, zegt collega Jet. ,,De dreiging is abstract. Maar dat gaan we zo wel zien.”

Even later schiet een man hen aan. Daarna vertellen verschillende mensen, de acteurs, dat ze de politie niet vertrouwen. Een van de acteurs zegt: ,,Mijn neef is opgepakt, hij zit nu in de Koepelgevangenis”. Een ander is heel zenuwachtig, bang om opgepakt te worden. Hij wil met de militairen mee en het is aan hen om hem te vertellen dat dit niet kan.

Onder de indruk van wapen

Een van de cadetten merkt dat winkelend publiek niet gewend is aan militairen in het straatbeeld. ,,Ze zijn onder de indruk van mijn wapen.” Hij ziet hun blikken, ze ontwijken hem. ,,Ze kijken naar de straat of juist naar boven.”

Volledig scherm Onderweg worden de militairen in opleiding met een aantal situaties geconfronteerd. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Op het Valkeniersplein worden de cadetten flink uitgedaagd. De vlam slaat in de pan als een door een acteur gespeelde journalist een vraag aan iemand stelt waar de militairen mee staan te praten. Hij reageert als door een wesp gestoken. ,,Wie is zij? En waarom stelt ze van dit soort suggestieve vragen?”

Als de cadetten de journalist bij hem weghalen, is het probleem nog niet opgelost. De militairen in opleiding hebben daarna twee boze mensen voor zich staan: ,,Waarom mag ik hem geen vraag stellen?!” Ze weten de situatie te sussen en lopen terug naar het Kasteel.

,,Zijn dat de Russen?”

Inmiddels is het wat later, er zijn meer mensen op straat. Een man staat voor een bakkerij en roept ,,Ik dacht al, zijn dat de Russen?” Verderop staat een vrouw staat de militairen uitgebreid te bekijken. Ze schreeuwt lachend naar ze: ,,Doorlopen jullie, zo duurt het veel te lang”.

Op de weg terug horen ze dat de oefening voorbij is. Er staat hen nog wel een evaluatie te wachten. Ze krijgen de boodschap: ,,Ik zie jullie rapport graag tegemoet”.

Volledig scherm De militairen moeten inlichtingen inwinnen in de stad. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Volledig scherm Onderweg horen de militairen wat hun volgende opdracht is. © Pix4Profs/ Ramon Mangold