Zo sterk als een vliegtuigvloer, toch is regenboogvlag in park wéér vernield: ‘Dit houdt ons scherp’

BREDA – De regenboogvlag op een bankje in het Valkenberg is weer eens flink toegetakeld. Voor de vierde keer in twee jaar tijd is het symbool van de lhbtiq’ers vernield. De actie raakt mensen, maar zorgt ook voor positiviteit.