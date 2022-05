Zoekactie met speurhonden en sonarboot naar vermiste Marleen bij Galderse Meren in Breda levert opnieuw niets op

Zoekende agenten concentreren zich maandag op de Galderse Meren. Volgens een politiewoordvoerder is een deel van het recreatiegebied afgezet. Door het zonnige weer zijn volgens de politiewoordvoerder veel recreanten op de zwemplas afgekomen. Daardoor was het noodzakelijk om een gedeelte van het gebied af te sluiten.

In de middag komt het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) in actie om te bekijken of er iets in het water ligt, meldt de woordvoerder. De zoekactie op het water begon maandagochtend. Het is niet bekend hoe lang deze actie gaat duren.