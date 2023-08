Zoekend NAC heeft fitte mensen én tijd nodig

Column Johan Gabriëls | Brian is de voetbal­trai­ner die we allemaal zijn, of we het nou leuk vinden of niet

Hij is oud-speler van NAC en loopt al zijn hele leven rond in het (amateur)voetbal. Eens per week laat Johan Gabriëls zijn licht schijnen op het gekke voetbalwereldje. Deze week kreeg hij een spiegel voorgehouden door Brian Piris met zijn optreden in tv-programma De Voetbaltrainer.